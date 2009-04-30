Чи є загроза пам`ятникам радянським солдатам на Львівщині?

Львівська облрада не приймала жодних рішень про демонтаж пам’ятників воїнам-визволителям - МЗС

Львівська обласна рада не приймала жодних рішень про демонтаж пам’ятників воїнам-визволителя.

Зокрема, як йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС, впродовж останніх днів провідні російські телеканали, друковані та інтернет-видання активно поширювали інформацію щодо нібито намірів Львівської обласної ради здійснити демонтаж пам’ятника воїнам-визволителям у м. Стрий та перенести його як експонат до музею тоталітаризму.

Міністерство закордонних справ України зауважує, що прийняте Львівською обласною радою 10 квітня ц.р. рішення „Про гуманітарну і правову оцінку діяльності комуністичного режиму та заборону комуністичної ідеології” не передбачає вчинення будь-яких дій стосовно пам’ятників воїнам, які загинули за визволення України у боротьбі проти нацистської Німеччини та її країн-сателітів.

МЗС ще раз наголошує, що Україна шанує тих, хто боровся з фашизмом, віддав життя за Перемогу.

“Напередодні 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, коли всі народи світу вшановують тих, хто зупинив нацистські війська, захистив мир та життя мільйонів людей різних національностей, закликаємо російську сторону утримуватися від штучного роздмухування пристрастей навколо подібних питань, а радше перейнятися впорядкуванням місць поховань воїнів-визволителів і пам’ятних знаків, що символізують Велику Перемогу”, - підкреслюється в коментарі МЗС.

Як повідомлялося, 10 квітня Львівська облрада прийняла звернення до Президента України та Верховної Ради щодо законодавчої ініціативи подання проекту Закону України "Про правову оцінку злочинів тоталітарного комуністичного режиму на території України".

Також облрада рекомендувала районним радам, виконкомам сільських, селищних та міських рад Львівської області, серед іншого, сприяти комунальному підприємству Львівської обласної ради "Доля" у виявленні невідомих поховань та гідному перепохованню останків учасників Другої світової війни та провести інвентаризацію архітектурно-будівельних об’єктів (пам`ятники, обеліски, стели, барельєфи тощо), які містять символи тоталітарного комуністичного режиму, та, відповідно до чинного законодавства, ініціювати демонтаж тих із них, котрі не належать до об’єктів культурної спадщини та не охороняються законом.