Тисячі жінок відмовлятимуть чоловікам у сексі через політичну кризу

Тисячі кенійських жінок домовилися тиждень відмовляти чоловікам в сексі. Утримуватись від статевих стосунків будуть і повії. Представниці слабкої статті вважають, що такий страйк спонукатиме лідерів Кенії припинити ворожнечу.

Про таке нестандартне рішення допомоги у вирішенні політичної ситуації повідомили представники коаліції 11 жіночих груп Кенії.

Голова Жіночої організації розвитку (найбільшої організації країни із захисту прав жінок) Рукія Субоу додала, що до страйку приєднались проститутки. Щоправда, жрицям любові за простій у роботі заплатили правозахисники, повідомляє ВВС.

Активісти закликали дружин перших осіб держави - президента Мваї Кібакі і прем`єр-міністра Раїли Одінги - приєднатися до них та утриматися від сексуальних стосунків зі своїми чоловіками. Втім, перші леді поки що не відреагували на запрошення.

"Ми переглянули все, що може примусити людей говорити, і зрозуміли, що відповідь - це секс. Секс не знає расової приналежності, не відноситься до якої-небудь політичної партії і є навіть в найбідніших домах", - зазначила Рукія Субоу.

Жінки сподіваються, що тижнева стриманість спонукатиме президента і прем`єра вирішити всі політичні суперечки.

На виборах в Кенії в 2007 році перемогу з невеликою перевагою отримав Кібакі.

Прихильники Одінги спровокували міжетнічні сутички, які призвели до загибелі понад тисячі людей.

Щоб припинити насильство, в 2008 році обидва колишні кандидати створили уряд національної єдності, але їм не вдалося повністю усунути всі суперечності.

Українська правда. Життя