Міносвіти вважає, що платні послуги змусять студентів ходити на пари

Міністерство освіти і науки вважає, що визначені урядом платні послуги у вищих навчальних закладах сприятимуть більш відповідальному ставленню студента до навчання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міносвіти з приводу Постанови Кабінету міністрів України №369 щодо розширення переліку платних послуг у сфері вищої освіти.

Зокрема, як зазначив заступник міністра освіти і науки Петро КУЛІКОВ: “Студент має певні права та обов’язки. Право отримувати стипендію, проживати в гуртожитку, мати доступ до матеріальної бази університету. До обов’язків того, хто навчається, входить своєчасне відвідування лекцій, семінарів, практичних та лабораторних. Якщо студент прогуляв заняття, чи пропустив не з поважних причин, це вимагає додаткових витрат часу викладача та коштів держави. А кому це вигідно?! Держава не може платити за все. Тому визначені платні послуги сприятимуть більш відповідальному ставленню студента до навчання загалом”.

За даними МОН, Постанова Кабміну від 14 квітня 2009 року N369 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України” є вдосконаленням механізму надання платних послуг державними навчальними закладами.

У документі передбачено, що студенти й надалі користуватимуться послугами, пов’язаними з навчальним процесом безкоштовно, проте платитимуть за додаткові. Користування бібліотекою, інтернетом, складання іспитів, заліків, лабораторних, відвідання басейнів, спортзалів під час навчального процесу є неоплачуваними, зазначили в Міносвіти.

Також, підкреслили в міністерстві, Постанова жодним чином не перешкоджає мобільності студентів, які мають змогу, як і раніше, відповідно до укладених угод, здійснювати навчання за кордоном, брати участь у конференціях, проходити практику чи стажування.

Крім того, прийняті урядом зміни до Постанови КМУ дозволяють університетам максимально розширити науково-дослідницьку діяльність та експериментальні роботи, зазначили в Міносвіти.

Як повідомили в прес-службі, МОН доручило вищим навчальним закладам, згідно з принципом університетської автономії, розробити порядок, номенклатуру і обсяги платних послуг. Відповідний механізм керівництво вищого навчального закладу повинно розробити за участі представників студентського самоврядування та профспілок.

Як повідомлялося, до переліку платних послуг у ВНЗ, згідно з постановою Кабміну №369, потрапили, зокрема, оплата відпрацювання студентами практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були пропущені без поважних причин; проведення додаткових індивідуальних занять; відшкодування витрат на виготовлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок; надання послуг, пов’язаних з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук тощо.