Освітня новація Тимошенко: як ще заробити на студентах

Тимошенко вирішила розширити спектр платних послуг у вищих навчальних закладах, тож відтепер відпрацьовувати практичні і семінарські заняття, які були пропущені без поважної причини, студентам доведеться за гроші. Те саме стосується і академічної заборгованості – не склав екзамен вчасно, тоді перед перескладанням, окрім знань, запасайся і певною грошовою сумою. Офіційної тарифікації щоправда поки нема. Але за тарифом, звісно, справа не стане.

Тож відтепер всі розмови моїх знайомих студентів починаються з освітньої новації прем’єрки.

- Я знаю, навіщо це! Тимошенко ж на всіх стовпах розписується, що бореться з корупцією. Ну то вона-таки з нею бореться - вона її легалізує. Тепер викладачі й керівники вишів будуть брати ті ж хабарі, але вони не вважатимуться хабарами. Що ж, дуже вправно, - іронізує студентка Київського національного університету ім. Т. Шевченка Марія.

- Щодо академзаборгованостей або прогулів, то з одного боку, ти все одно платиш, щоб їх відробити, і якщо це перевести на державний рівень (для тих, хто вчиться на бюджеті), і це тобі забезпечить здачу, то я тільки “за”, - ділиться своїми міркуваннями студентка Львівської комерційної академії Ольга. - Але якщо треба дати державі, щоб тебе допустили, а потім ще викладачу “на лапу”, то, вибачте, де студенти і їх батьки мають тих грошей набрати? А платники і так достатньо платять, думаю, у вартість їхнього навчання перездача вже має бути включена.

Згідно з постановою №369 у перелік платних послуг “від вишів” серед іншого потрапили: користування бібліотечною літературою понад установлені навчальними закладами строки; організація та надання послуг, пов’язаних з проведенням фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, коли це не передбачено навчальними планами; забезпечення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп’ютерних мереж; відшкодування витрат на виготовлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок тощо.

Деяких студентів обурює не сам факт здирання державою коштів у такий незвичайний спосіб, а на що ці гроші будуть витрачатися.

- Можливо і слід застосовувати якісь санкції до недисциплінованих студентів. Але куди ці гроші підуть? – дивується п’ятикурсниця КНУ ім. Т. Шевченка Леся. - Адже кожного року вартість навчання на контракті зростає трохи не в геометричній прогресії, а в бібліотеці навіть немає необхідних книжок.

Є серед запропонованих урядом платних послуг і цілком доречні, але їх не багато. Наприклад, за окрему плату мають проводитися (звісно, за бажанням студентів) додаткові індивідуальні заняття або викладатися дисципліни, не передбачені навчальним планом. Але, з іншого боку, приватні уроки вже давно стали звичним явищем як в школі, так і у ВНЗ. Це додає трохи знань і балів учням і живої копійки викладачам. Тож навряд чи вони захочуть мати посередником у своїх бізнес-стосунках державу.

- Викладачі - теж люди, мають якесь особисте життя, і отакі “послуги” мали би вважатися понаднормовою працею, – погоджується студентка Ольга і одразу додає. - Думаю, треба пані прем’єровій (як в нас тут кажуть на Галичині) ввести штрафні санкції для викладачів, які не з’являються на пари. Бо чогось у нас всі думають, що тільки студенти прогулюють.

Ідея Юлії Володимирівни не дуже користується підтримкою і серед політиків-освітян.

- Це нововведення приведе до великої соціальної напруги, до психозів, дуже сильно вдарить по бідних студентах, дестабілізує ситуацію в університетах. І ми будемо спостерігати явище, коли в окремих навчальних закладах будуть цифри виводити: скільки треба поставити двійок і незаліків, щоб поповнити казну університету, - вважає колишній міністр освіти Станіслав Ніколаєнко. - Там же передбачається: за Інтернет – плати, підручник чи посібник взяв у бібліотеці, на один день перетримав – плати, йдеш в будинок культури – плати, симпозіум чи конференцію організували поза межами плану – плати, в спортзал йдеш не на парі фізкультури – плати. Це виходить, що 53 стаття Конституції повністю ігнорується!.. Я вступив на бюджет, а з мене хочуть здерти на кожному кроці, а якщо на контракт - то що, дві плати будуть брати?! Замість того, щоб діяти педагогічними, науковими методами, ми йдемо шляхом репресій, запровадженням якогось дикого ринку в освітній галузі. Освітня галузь не може бути ринковою.

У статті 53 Конституції, яка проголошує право на освіту, йдеться про те, що “громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі”. Постанова явно суперечить цій тезі.

Ніколаєнко запевнив нас, що звернеться до Президента і уряду з проханням зупинити дію постанови.

З ним погоджується і депутатка від ЄЦ, член комітету ВР з питань освіти і науки Леся Оробець, яка вважає, що уряд негайно має призупинити дію “освітньої” постанови до проведення консультацій зпредставниками студентського самоврядування.

- Кардинальне збільшення платних послуг, що надаватимуть державні навчальні заклади, провокує виші до розширення “позастатутних стосунків” між студентами і викладачами, які в умовах кризи штучно завищуватимуть академічні вимоги, - коментує урядову постанову УНІАН Леся Оробець. - Подібне нововведення лише додасть законних підстав і мотивації до зловживань: і казну навчального закладу треба поповнити, і про себе не забути. Ясно, що вищій школі треба виживати, але ж не за рахунок виключно найменш захищеної ланки, тобто студента.

Не менш ганебним, на думку політика, є цілковите ігнорування думки студентства. “Адже прийняття подібних рішень без узгодження зі студентами збурює хвилювання там, де подеколи вистачає невеличкої іскри для вибуху неконтрольованих акцій протесту. Невже Кабміну важко навчитися на чужому, зокрема, французькому досвіді? Невже не зрозуміло, що уряд не має права чавити слабшого – він має цілком протилежну державну функцію”, – зазначила Оробець.

Спудеї теж не мовчать і вже активно почали відстоювати свої права. Керівник Секретаріату Всеукраїнської студентської ради Наталя Якуніна розповіла, що вони готують лист-запит до Кабміну, щоб “отримати роз’яснення, на підставі чого були запропоновані такі дії.” Наталя каже, що всі розуміють важкі умови за економічної кризи, але це не привід “оббирати” студентів.

Національний студентський союз України розіслав листа першим особам держави, який підписали 50 представників органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій та студентських профспілок із 17 регіонів України, з вимогою залишити освіту доступною і зупинити постанову №369.

“Застосування норм постанови може призвести до фактичної легалізації тих корупційних дій (змушування студентів до “добровільних” додаткових занять, побори за студентські і дипломи, захист дисертацій тощо), які охопили вищу освіту, та проведення студентських акцій протесту в різних регіонах”, - йдеться у листі.

Анна Ященко