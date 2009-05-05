ПАРЄ може позбавити українську делегацію права голосу

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) може позбавити українську делегацію повноважень через проблеми з поданням кандидатур на посади суддів Європейського суду з прав людини.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив голова української делегації в ПАРЄ, депутат від Партії регіонів Іван ПОПЕСКУ.

“Член Юридичного комітету ПАРЄ Дік МАРТІ готує проект резолюції про перегляд права голосу української делегації, якщо не буде виконано цю вимогу”, - сказав він.

“До мене, як до керівника делегації підходили деякі впливові депутати з делегацій Азербайджану, Румунії, Росії, інших країн, які відмовилися підписатися під цим документом, але запитували, чи знаємо ми про такий намір”, - додав голова української делегації в ПАРЄ.

Він нагадав, що від України існують два списки кандидатів на посаду судді (ПАРЄ робить вибір одного судді з трьох кандидатів – УНІАН). В першому переліку є прізвища Сергія ГОЛОВАТОГО, Анни ЮДКІВСЬКОЇ та Василя МАРМАЗОВА, який потім відкликав свою кандидатуру. В другому списку є імена В.МАРМАЗОВА, А.ЮДКІВСЬКОЇ та нинішнього судді від України ad hoc Станіслава ШЕВЧУКА.

“Є перший перелік, який неповний, тому що В.МАРМАЗОВ відкликав свою кандидатуру. Його визнає Рада Європи, тому що кандидати з цього переліку вже пройшли співбесіди. А офіційна позиція Міністерства юстиції та уряду полягає в тому, що вони подали новий перелік, який не визнає Рада Європи”, - сказав І.ПОПЕСКУ.

Він також зазначив, що на засіданні Юридичного комітету минулого тижня в Страсбурзі лунала й інша пропозиція – звернутися до нинішнього судді від України ad hoc С.ШЕВЧУКА, який тимчасово працює суддею Європейського суду з прав людини з 2008 року після від’їзду Володимира БУТКЕВИЧА, з пропозицію пройти співбесіду.

“Рішення на рівні комітету поки не прийнято. На наступному засіданні 22 червня, якщо не буде позитивних зрушень у цьому напрямку, і не буде компромісу з українською владою – міністром закордонних справ та міністром юстиції, то буде поставлено питання про позбавлення української делегації права голосу”, - наголосив голова української делегації в ПАРЄ.