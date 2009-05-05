Генсек ООН стурбований тиском урядів на Інтернет-ЗМІ

Генеральний секретар ООН Бан Гі МУН стурбований спробами тиску з боку урядів на інтернет-ЗМІ та блогерів, а також виступає проти самоцензури серед журналістів.

Про це він заявив в посланні з нагоди Всесвітнього дня свободи преси, який відзначається щорічно 3 травня за рішенням Генеральної асамблеї ООН, передає РІА «Новости».

«Я стурбований тим, що деякі уряди обмежують доступ до Інтернету та роботу інтернет-журналістів, а також інших людей, що використовують «нові засоби масової інформації». Не дивно, що блогерство розквітло в країнах з найбільш жорсткими обмеженнями щодо ЗМІ», - зазначив генсек ООН.

Він послався на дані неурядового Комітету захисту журналістів США, згідно з якими, блогери складають 45% всіх працівників ЗМІ, які перебувають за гратами.

«Я закликаю всі уряду поважати права цих громадянських журналістів, у яких може й не бути юридичних ресурсів або політичних зв`язків, які могли б їм допомогти здобути свободу», - зазначив Б.МУН.

Він також засудив вбивства, переслідування та залякування журналістів.

«Вбивства та затримання - це найбільш жахливі способи примусити журналістів мовчати. Часто страх веде журналістів до самоцензури. Це так само неприйнятно, журналісти повинні мати можливість виконувати свою роботу, будучи вільними від погроз та утисків», - вважає керівник ООН.

Він зазначив, що з початку року 11 журналістів були вбиті при виконанні обов`язків і за даними Комітету із захисту журналістів, на 1 грудня 2008 року 125 співробітників ЗМІ перебували у в`язницях. Деякі з них позбавлені волі вже багато років і навіть десятиріччя. На три країни - Китай, Кубу та Еритрею - припадає половина всіх журналістів-в`язнів, зауважив генсек ООН.