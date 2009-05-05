Семінар-практикум «Доступ до інформації»

Центром правових та політичних досліджень «СІМ» запрошує взяти участь в семінарі-практикумі «Доступ до інформації».

Тематика семінару:

- Регулювання інформаційних відносин в Україні в контексті доступу до інформації.

- Міжнародні стандарти доступу до інформації

- Застосування Кодексу адміністративного судочинства для отримання доступу до інформації.

Семінар-практикум відбудеться 8 травня 2009 р., за адресою: м. Львів, Крива Липа, 6 (3 поверх).

Початок о 10.00. Просимо попередньо повідомити про участь в семінарі: тел.: (032) 243-25-50, (032) 297-19-32 (внутр. 16); e-mail: porada@centre7.org.ua

Семінар здійснюється в рамках проекту «Моніторинг стану державних цільових програм що зачіпають права людини і громадянина», за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».