Справа Ульяненка проти НЕК: 5 червня почнеться розгляд по суті

30 квітня в Окружному адміністративному суді міста Києва завершилось підготовче провадження у справі за позовом письменника Олеся Ульяненка до Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. Справу було призначено до розгляду; наступне засідання відбудеться 5 червня.

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо про експертний висновок Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі (експерт Варвара Ковальська) щодо книжки Олеся Ульяненка «Жінка його мрії» (видавництво «Клуб сімейного дозвілля»), який визнавав твір порнографічним. Відтак видавництво прийняло рішення вилучити книжку з продажу. Автор подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо визнання протиправним і скасування рішення, яким було затверджено висновок №33Е від 02 лютого 2009 р. Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі.

Під час розгляду справи представник відповідача Євген Богатов заявив, що, на думку його сторони, предмет позову відсутній, оскільки Національна експертна комісія не ухвалювала і не ставила на порядок денний жодних рішень щодо твору або рукопису Ульяненка. На запитання суду, що означає висновок, щодо якого відбувається спір, адвокат пояснив: «До НЕК звернувся «Клуб сімейного дозвілля», надавши рукопис роману «Жінка його мрії». На підставі рукопису й було підготовлено цей висновок. Але рішення з цього приводу комісією не приймалось».

Проте суддя Арсирій не відмовив у позові. «У випадку, що розглядається, - пояснив суддя, - позивач помилково визначив рішенням органу затверджувальний надпис на експертному висновку. У той час як оскарженню підлягає сам експертний висновок як рішення органу. Ця помилка не перешкоджає розгляду справи по суті».

Представник позивача Олег Веремієнко заявив, що висновком НЕК порушено права позивача щодо розповсюдження твору, і звернувся до суду з клопотанням про скасування дії висновку на час проведення суду. Але, на думку представника відповідача Олега Лесечка, права позивача висновок комісії не порушує. «Висновок не має юридичної сили в тому аспекті, що ним ми не маємо на меті щось заборонити, - пояснив він. - Метою експертизи продукції є підготовка висновків щодо відповідності чинному законодавству про захист суспільної моралі та обігу на території України». Суддя відмовив у клопотанні Олегові Веремієнку.

Письменник Олесь Ульяненко нагадав, що саме на підставі цього висновку видавництво відкликало книгу і навіть припинило презентацію. За словами літературного агента Ульяненка Юки Гаврилової, коли висновок НЕК надійшов, книга вже успішно продавалась у магазині. «Комісія сама порушила всі строки - висновок надійшов на 2 місяці пізніше, коли було продано вже 5 тисяч примірників і надійшло замовлення ще на 4 тисячі, - сказала пані Гаврилова. - І видавець, побачивши, що перший наклад (7 тисяч) не задовольняє попиту, надрукував додатковий наклад. Після того, як з`явився цей висновок, роман не продається». Представники відповідача відмовились від коментарів, зазначивши, що зможуть відповісти на всі запитання після завершення судового процесу.

«Телекритика»,Фото Яни Новоселової