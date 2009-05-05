Рівненських міліціонерів покарали за тортури

У Рівному засудили міліціонерів, які тортурами вибивали зізнання з підозрюваного. На лаві підсудних опинилося троє оперуповноважених карного розшуку міського відділу міліції.

— У 2002 році міліціонери затримали Олега Петрова за підозрою у скоєнні грабежу, — розповідає прокурор міста Рівного Андрій Джус. — Під час дізнання ці працівники міліції спричинили йому тілесні ушкодження, пов’язані з тортурами. Вони знущалися та вибивали у нього свідчення та зізнання, саджали на «дибу», підвішували на палку, а також підключали апарат, який вдаряє електрострумом (його під час слідства знайти не вдалося).

Ця справа потрапила у суд лише у 2005 році. А загалом сім років знадобилося постраждалому, щоб довести свою правоту.

— Одного з міліціонерів засуджено до 3 років позбавлення волі, з позбавленням звання старшого лейтенанта та права протягом 2 років займати деякі посади, — повідомив Андрій Джус. — Двоє інших міліціонерів засуджені умовно. Цей вирок ще не набрав чинності, не виключено, що міліціонери його оскаржать. А ми будемо подавати апеляцію через надмірну м’якість покарання.

До речі, сам грабіж, у якому кати в погонах примушували зізнатися Олега Петрова, так досі і не розкритий.

Рівне вечірнє