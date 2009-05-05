Круглий стіл ”Цензура у ЗМІ, книговиданні: Білорусь-Україна” (оновлено)

18 травня о 15.00 в середньому залі Будинку вчителя (Володимирська, 57) відбудеться круглий стіл з питання цензури у ЗМІ - актуального для Білорусі і останнім часом і для України.

Прикладом такої актуальності слугує нещодавній вирок суду Московського району міста Бреста. Згідно з рішенням засідання від 25 лютого 2009 року 7-8 номер журналу АРХЕ визнано таким, що підлягає знищенню. У номері, як не важко здогадатись, було розміщено матеріал з критикою громадсько-політичної ситуації в Білорусі. Ну круглому столі буде можливість поспілкуватись з редактором журналу АРХЕ, Валером Булгаковим.

Учасники круглого столу:

Валер Булгакав - редактор журналу АРХЕ, Білорусь

Віталій Портников - журналіст

Василь Костицький - голова НЕК

Олесь Ульяненко - письменник, автор книги "Жінки його мрії"

Олег Веремєєнко - юрист, адвокат Олеся Ульяненко у справі проти НЕК

Модератор - координатор фестивалю "Білоруська весна 2009", Ілько Гладштейн.

На подію запрошуються всі охочі, буде також можливість висловитись біля мікрофону.

Фестиваль «Білоруська Весна 2009», в рамках якого відбувається круглий стіл, є найбільшим фестивалем сучасної Білоруської культури у Східній Європі. Фестиваль проводиться втретє і охоплює різні сторони культурного життя: в програмі фестивалю кінопокази і концерти, фотовиставка і літературні заходи, зокрема поетичний слем.

Круглий стіл проводиться спільно з фестивалем «Київські лаври».

Аріна Рябінська, прес-аташе фестивалю „Білоруська весна 2009” - +38 097 7788683, +38 093 4955455, arinariabinska@gmail.com