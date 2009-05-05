Круглий стіл ЄКРН: Обговорення питань про боротьбу з расизмом та нетерпимістю в Україні

Дата: 7 травня 2009 року

Місце проведення: Київ (Україна)

Організатор: Європейська комісія проти расизму та нетерпимості (ЄКРН).

Члени ЄКРН, представники уряду України, судових установ, дослідники, науковці та представники НУО обговорять під час круглого столу виклики, які постають у зв’язку із боротьбою з расизмом та нетерпимістю в Україні.

Під час круглого столу будуть розглянуті рекомендації, надані у Третій доповіді ЄКРН про Україну, обговорюватимуться питання про те, як слід відповідати на насильство на расовому ґрунті, як боротися за рівноправність – через запровадження антидискримінаційного законодавства, а також як тема расизму, ксенофобії та нетерпимості присутня в публічних висловлюваннях та в публічній сфері.

Круглий стіл відкриє голова ЄКРН Ева Сміт Асмуссен.

ЄКРН є незалежною правозахисною структурою Ради Європи, яка займається моніторингом проблем, пов’язаних з расизмом та нетерпимістю, готує доповіді й рекомендації державам–членам.

Захід відбудеться у Великому конференц-залі Національної академії наук України (вул. Володимирська, 55, Київ) з 9.00 до 17.15 у четвер, 7 травня. Круглий стіл відкритий для преси.

Прес-контакти:

Анна Дмитрук, асистент у зв’язках з громадськістю Бюро інформації Ради Європи в Україні: +38 (0) 44 2343778, моб. +38 (0) 50 3521848, е-мейл: anna.dmytruk@coe.int

Надін Раво, член секретаріату mailto:anna.dmytruk@coe.intECRI: тел.: +33 (0)3 88 41 23 78, моб. (6 та 7 травня): + 33 (0) 6 62 18 55 42, е-мейл: nadine.ravaud@coe.int.