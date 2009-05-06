У Міносвіти пояснили, чому скоротили держзамовлення у ВНЗ

У Міністерстві освіти і науки України пояснюють, що скорочення обсягів державного замовлення у вищих навчальних закладах викликано зменшенням кількості випускників шкіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міносвіти, зокрема, у поточному році на обсяг держзамовлення вплинуло зменшення кількості випускників шкіл.

Так, за даним профільного міністерства, у 2009 році кількість абітурієнтів зменшилася на 37 тис. осіб, а державне замовлення на бакалавра передбачається скоротити на 14,6 тис.

У Міносвіти нагадали, що відповідно до Розпорядження Кабінету міністрів від 14 квітня 2009 р. № 416-р “Про особливості формування державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів у 2009 році”, передбачаються такі скорочення: молодшого спеціаліста на 13,7%, бакалавра – 10,9%, спеціалістів – 9%, підготовку кадрів професійно-технічної освіти - на 15%.

”Зменшення держзамовлення передбачено лише на один рік, а тому скорочення викладачів не буде”, - наголосили у Міносвіти, додавши, що остаточне рішення стосовно обсягів держзамовлення приймає Міністерство економіки.

“Функцією МОН у цьому процесі є опрацювання пропозицій ВНЗ та формування попередніх обсягів держзамовлення для Мінекономіки. В подальшому Міністерство освіти і науки здійснює розподіл державного замовлення між вищими навчальними закладами відповідно до їхнього профілю та минулорічних обсягів”, - пояснюється у повідомленні прес-служби МОН.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 квітня доручив профільним відомствам під час формування пропозицій щодо обсягів державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів у 2009 році скоротити або суттєво зменшити обсяги прийому за окремими спеціальностями.