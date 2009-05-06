Ленінський суд Вінниці виправдав правозахисників

Ленінський районний суд м.Вінниці відмовив у задоволенні двох вимог засуджених С.ШЕВЧЕНКА та Д.ІВАНИШИНА до Вінницької правозахисної групи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН.

"В судовому рішенні, зазначено, що оприлюднення інформації про можливі порушення прав людини з боку адміністрації СВК №81 по відношенню до засуджених було здійснено на виконання статутної діяльності Вінницької правозахисної групи, та за своєю правовою суттю було приводом для порушення кримінальної справи та відповідного реагування прокуратури. Таке поширення інформації «не принижувало та не порушувало честі та гідності засуджених», - йдеться у заяві вінницьких правозахисників.

Таким чином, за їхніми словами, судом підтверджено встановлений Європейським судом з прав людини стандарт щодо рівня критики та свободи поширення інформації відносно органів державної влади, особливо – щодо таких, які становлять найбільший ризик можливого порушення прав та свобод людини, гарантованих Конвенцією.

"Якщо рішення Ленінського районного суду м.Вінниці вступить в законну силу, це означатиме підтвердження державою високого стандарту захисту свободи слова та принципу цивільного контролю за військовою та правоохоронною організацією країни", - повідомили у Вінницькій правозахисній групі.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня координатор Вінницької правозахисної групи Д.ГРОЙСМАН заявив, що у виправній колонії №81 на Вінниччині двоє засуджених С.ШЕВЧЕНКО та Д.ІВАНИШИН заподіяли собі різані рани, протестуючи проти нелюдського ставлення адміністрації колонії.

Разом з тим ув’язнені С.ШЕВЧЕНКО та Д.ІВАНИШИН згодом звернулися до суду із позовом до Д.ГРОЙСМАНА на захист їхньої честі та гідності у зв’язку з розповсюдженням інформації, яка, за їхніми словами, не відповідає дійсності.

18 вересня Ленінський районний суд Вінниці задовольнив позов двох ув’язнених Стрижавської виправної колонії №81 С.ШЕВЧЕНКА та Д.ІВАНИШИНА до Д.ГРОЙСМАНА за розповсюдження ним інформації про нібито скоєні ув’язненими акти самокаліцтва.

Суд також зобов’язав координатора Вінницької правозахисної групи спростувати інформацію про самокаліцтва двох в’язнів колонії №81. Крім того, згідно з судовим рішенням з Д.ГРОЙСМАНА мала бути стягнута моральна шкода в сумі по 2 тис. грн. на користь кожного із позивачів.

21 січня Апеляційний суд Вінницької області скасував рішення Ленінського райсуду Вінниці, яким Вінницьку правозахисну групу було зобов`язано поширити спростування інформації про можливі незаконні дії адміністрації Стрижавської виправної колонії №81 по відношенню до засуджених.