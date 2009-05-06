Тимошенко віддасть репатріантам землі Міноборони?

Міністерсто охорони навколишнього природного середовища України пропонує вилучити для потреб кримськотатарського населення земельні ділянки у Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики та Української академії аграрних наук.

«Підготовлено проект розпорядження Кабміну щодо можливості вилучення земельних ділянок у цих структур», - йдеться у повідомленні Мінприроди.

Також підготовлено проект розпорядження уряду про надання дозволу на прийняття рішень щодо вилучення, передачі у власність та оренду зі зміною цільового призначення земельних лісових ділянок орієнтовною площею 27 га на території Ізобільненської сільської ради.

Міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій Філіпчук, який очолює робочу групу Кабміну з вирішення проблеми виділення земельних ділянок депортованим, провів ряд зустрічей з керівництвом автономії, а також представниками кримськотатарської організації «Авдет».