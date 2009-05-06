Прикордонники рахуватимуть, скільки грошей в кишенях іноземців

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні вніс зміни до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, виїзду з України і транзитного проїзду через її територію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО.

«Є перелік держав, для громадян яких передбачено обов’язкове підтвердження фінансового забезпечення для їхнього перебування в Україні. У контексті удосконалення порядку перевірки фінансового забезпечення передбачено здійснення вибіркового контролю за наявністю достатнього фінансового забезпечення під час проведення посадовою особою Держприкордонслужби співбесіди з іноземцями чи особами без громадянства у пунктах пропуску через державний кордон», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

За його словами, порядок здійснення вибіркового контролю визначатиметься Адміністрацією Держприкордонслужби.

Крім того, заступник міністра закордонних справ повідомив, що згідно зі змінами пропонується встановити термін реєстрації на право перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства при здійсненні короткострокових поїздок в Україну до 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду, що відповідатиме нормам Європейського Союзу у цій сфері правового регулювання і становитиме дієвий механізм попередження нелегального проживання та працевлаштування іноземців та осіб без громадянства на території України.