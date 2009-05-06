Європейська народна партія закликає Туреччину поважати право на свободу совісті

Європейська народна партія (ЄНП) на своєму конгресі у Варшаві ухвалила резолюцію про свободу віросповідання та збереження ролі і прерогатив Вселенського Патріархату.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Інституті релігійної свободи (ІРС).

За повідомленням ІРС, Європейська народна партія "знову заявляє, що правові рамки, розроблені відповідно до прецедентного права Європейського суду з прав людини, як і раніше, мають потребу в змінах, які дозволять всім релігійним громадам функціонувати без зайвих обмежень, зокрема, щодо їх правового статусу, професійної підготовки священнослужителів, виборів їх ієрархії, релігійної освіти та будівництва місць відправлення культу".

Конгрес ЄНП також висловив підтримку православній церкві Вселенської Патріархії. У тексті документа зазначено: "Європейська народна партія знову звертається з закликом про надання юридичного статусу церкви в Туреччині, в тому ж порядку, що і держави – члени Європейського Союзу визнають юридичний статус мусульманської громади".

"Захист релігійної свободи відповідно до принципу взаємності і міжнародної справедливості має виключно важливе значення", – зазначають учасники Конгресу ЄНП. Виходячи з цього, Європейська народна партія "переконливо закликає Туреччину прийняти і поважати міжнародний статус і церковну спадкоємність від Вселенського Патріархату, визнавши його правовий статус, а також право на підготовку священнослужителів всіх національностей", – додатково підкреслюючи те, що "майнові права Вселенського Патріархату мають бути підтверджені".

Європейська народна партія також закликала "турецьку владу, всі політичні партії, громадянське суспільство і асоціації громадян до участі у створенні умов для повної поваги свободи релігії на практиці".

На Конгресі ЄНП були присутні 3000 делегатів, які представляли структурні об`єднання Європейської народної партії та 74 партії – її учасників, а також міжнародні гості. Серед гостей з України в заході взяла участь делегація партії Християнсько-Демократичний Союз на чолі з народним депутатом України Володимиром Стретовичем.

Серед лідерів були присутні глави держав та урядів, які представляють Європейську народну партію, в тому числі Дональд Туск (Польща), Франсуа Фійон (Франція), Ангела Меркель (Німеччина), Костас Караманліс (Греція), Ян-Петер Балкененде (Нідерланди), Жан-Клод Юнкер (Люксембург), Сільвіо Берлусконі (Італія), Херман ван Ромпей (Бельгія), Фредрік Рейнфельдт (Швеція), Андріус Кубіліус (Литва), Лоуренс Гонзі (Мальта), Еміль Бок (Румунія), Іво Санадер (Хорватія), Салі Беріші (Албанія), Нікола Груевскі (Македонія) та інші.

Голови Європейської комісії та Європейського парламенту Хосе Мануель Барозу та Ханс-Герт Потерінг також брали участь у Конгресі лідерів партій ЄНП. В якості гостей на заході були присутні колишній лідер польської партії «Солідарність» Лех Валенса і голова Асамблеї православних єпископів Франції Вселенського Патріархату, митрополит Еммануїл (Адамакіс).

Довідка. Європейська народна партія (European People`s Party, EPP) – найбільша політична партія в Європі, заснована в 1976 році. ЄНП включає в себе в якості колективних членів національні християнсько-демократичні партії та інші національні партії з близькою ідеологією зі всього Європейського Союзу.