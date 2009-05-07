Тбілісі: більше 60 людей потрапили до лікарень, «голос опозиції» - у реанімації

Більше 60 прихильників грузинської опозиції, які постраждали в результаті зіткнення з поліцією в середу ввечері, госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості, заявив агентству Новості-Грузія один з лідерів опозиції, колишній соратник президента Михайла Саакашвілі Георгій Хаїндрава. "Я знаю, що постраждали близько 60 чоловік. Я бачив своїми очима, як їх везуть до лікарні. Можливо, цифра більша, тому що потерпілі продовжують звертатися по медичну допомогу", - сказав Хаїндрава.

Зіткнення прихильників опозиції з поліцейськими відбулися у будівлі головного управління патрульної поліції в Тбілісі. Очевидці події стверджують, що спецназ застосував гумові кулі, щоб примусити прихильників опозиції відійти від входу в будівлю.

Опозиційний телеканал "Маестро" показує поранених учасників акції протесту. За словами журналістів телеканалу, у важкому стані в реанімацію доправлений брат лідера Об`єднаної опозиції Льована Гачечиладзе співак Георгій Гачечиладзе, відомий в Грузії під сценічним псевдонімом "Уцнобі". "Уцнобі у важкому стані, сильно побитий", - сказав Хаїндрава, додавши, що Георгій Гачечиладзе був побитий співробітниками поліції після затримання.

Леван Гачечиладзе і колишній президент Автомобільної федерації Грузії, представник партії Ніно Бурджанадзе "Демократичний рух - Єдина Грузия" Шалва Огбаїдзе, одержали поранення в голову. За повідомленнями грузинських ЗМІ, також постраждали лідер партії "Нові праві" Давид Гамкрелідзе, лідер "Партії майбутнього" Гия Маїсашвілі, колишній шеф служби безпеки Грузії Іраклій Батіашвілі і ряд інших активістів опозиції. Крім того, поранення отримали охоронці Ніно Бурджанадзе.

Опозиція перекрила центральну магістраль в районі Діді Дігомі в Тбілісі.

РІА Новості