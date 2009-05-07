Акушери пологового будинку Ужгорода: брати хабарі змушує головний лікар

В Ужгороді акушери-гінекологи міського пологового будинку заявили, що головний лікар змушує їх брати від пацієнтів хабарі й віддавати йому 20 тисяч доларів щомісяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники колективу Ужгородського міського перинатального центру (УМПЦ) заявили на прес-конференції.

Як повідомив лікар Руслан ФЕДЬКО, вийти на прес-конференцію їх змусив той факт, що головний лікар перинатального центру Володимир СИМУЛИК змушує їх вимагати від пацієнтів кошти за надання медичної допомоги під час пологів і віддавати йому.

«Загалом головний лікар зібрав десяток провідних спеціалістів, які мають найбільший стаж і найшанованіші в Ужгороді. Нам була озвучена вимога класти йому на стіл 20 тисяч доларів на місяць. В середньому на місяць в Ужгороді приймають 350 пологів. З нас, лікарів, намагаються зробити «колядників-засівальників». Усе це головний лікар пояснив одним словом: «Так треба», — сказав Р.ФЕДЬКО.

Заступник головного лікаря УМПЦ по медичній частині Анатолій КУЦИНА повідомив, що В.СИМУЛИК також вимагає кошти за призначення лікарів на посади. За його словами, будь-які ротаційні зміни в колективі відбуваються лише за гроші. Здійснюється все так: з посади тимчасово відсторонюється один лікар і призначається інший, котрий з них «принесе» головному більше грошей, той і буде призначений на посаду, стверджує А.КУЦИНА. За його словами, новопризначені спеціалісти також повинні були погоджуватися щомісяця віддавати головному лікарю по 500-1000 доларів.

Завідуючий першим родильним відділенням Іван ПАЛЮК також додав, що головний лікар УМПЦ пригрозив кожному звільненням за непокору.

Крім того, учасники прес-конференції заявили, що В.СИМУЛИК некомпетентний в акушерстві та гінекології, не орієнтується у професійних термінах, оскільки є педіатром-інфекціоністом і понад 10 років не практикував медичну діяльність.

Лікарі також повідомили, що відповідні звернення з понад сотнею підписів працівників УМПЦ з усіма названими фактами вони підготували й подають до Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів, а також міському голові Ужгорода Сергію РАТУШНЯКУ.

Крім того, лікарі вимагають відсторонити В.СИМУЛИКА від займаної посади і просять міського голову дослухатися до їхніх вимог, оскільки УМПЦ є міською лікарнею.

У свою чергу, головний лікар УМПЦ В.СИМУЛИК повідомив кореспонденту УНІАН, що не вимагав від лікарів грошей, нікому не погрожував і всі звинувачення працівників пологового будинку не відповідають дійсності.

«Я позиватимуся з ними в суді за те, що мене звинувачують у схилянні до хабарництва», — сказав В.СИМУЛИК.

Він також заявив, що він має намір «навести порядок» в пологовому будинку Ужгорода, бо там досі «був повний хаос».

Крім того, В.СИМУЛЯК стверджує, що заснував благодійний фонд для тих породіль, котрі народжують в УМПЦ, але не є жительками Ужгорода. Таким чином, за його словами, вдасться зібрати кошти для функціонування пологового будинку, бо зараз йому критично не вистачає фінансування.

Довідка УНІАН. Ужгородський міський перинатальний центр на сьогодні також виконує функції обласного. За рік в УМПЦ приймають близько 4 тисяч пологів, у тому числі до нього направляють всіх породіль з патологіями.

В УМПЦ працюють 427 осіб, з них 63 – лікарі.

Бюджет УМПЦ становить 9,7 млн. грн. на рік.