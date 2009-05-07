Міносвіти просить Тимошенко повернути дежзамовлення на 2 спеціальності

Міністерство освіти і науки звернеться до уряду з проханням повернути держзамовлення на підготовку фахівців декоративно-прикладного мистецтва та готельно-ресторанної справи у ВНЗ тих міст, в яких пройдуть матчі Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОН, Розпорядженням Кабінету міністрів від 14 квітня про особливості формування держзамовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів у 2009 році, не передбачено державне замовлення на підготовку молодших спеціалістів та бакалаврів декоративно-прикладного мистецтва і готельно-ресторанної справи.

Водночас, на думку заступника міністра освіти і науки Тараса ФІНІКОВА, кількість місць державного замовлення на спеціальностях, де навчають майстрів декоративно-прикладного мистецтва, не є такою, що потребує скорочення і дасть суттєву економію. За його словами, фахівців з цих спеціальностей навчають у дуже невеликій кількості навчальних закладів України, більшість з яких “має багатолітню традицію і виховує фахівців, здатних дивувати світ витворами своїх душ і рук”. Вирішення цього гострого питання, зазначив Т.ФІНІКОВ, є невідкладним завданням і обов’язком Міносвіти.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 квітня доручив профільним відомствам під час формування пропозицій щодо обсягів державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів у 2009 році скоротити або суттєво зменшити обсяги прийому за окремими спеціальностями. Відповідно до Розпорядження Кабміну, передбачаються скорочення держзамовлення на молодших спеціалістів на 13,7 %, бакалаврів - 10,9 %, спеціалістів - 9 %, підготовку кадрів професійно-технічної освіти - 15 %.

Водночас, перелік міст, в яких пройдуть матчі Євро-2012 в Україні стане відомий 13 травня після рішення Виконкому УЄФА.