Серед поліцейських, яким дісталося від Луценка, - жінка

З’ясовуються нові подробиці інциденту за участі українського міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в аеропорту Франкфурта. Німецька поліція заявляє, що внаслідок сутички з Луценком постраждали четверо правоохоронців.

«Внаслідок сутички з Луценком постраждали четверо наших колег – троє чоловіків і одна жінка», - сказав «Німецькій хвилі» речник франкфуртської поліції Юрґен Лінкер. Двоє співробітників правоохоронних органів отримали забиття та подряпини і досі перебувають на лікарняному. Ще двоє поліцейських отримали легші травми, повідомив речник поліції.

У поліції Франкфурта заявляють, що досі до них не надходило офіційних запитів з боку МЗС чи дипломатичних установ щодо обставин інциденту за участі українського міністра. Однак якщо такий запит від зовнішньополітичного відомства надійде, поліція у встановленому порядку надасть протокол з місця подій. «Закон зобов’язує державні органи обмінюватися інформацією», - наголосив Лінкер.

Інші деталі інциденту за участі Луценка німецькі правоохоронці не наводять, посилаючись на дипломатичний статус міністра. Однак у поліції наголошують, що передадуть протокол подій до прокуратури.

Нагадаємо, президент Ющенко дав доручення провести розслідування інциденту. МЗС вже повідомило, що взялося виконувати це доручення.