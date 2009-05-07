Міносвіти обіцяє прислухатися до думки студентів

Механізми реалізації рішень уряду про розширення платних послуг у сфері вищої освіти, а також про скорочення державного замовлення буде розроблено з урахуванням пропозицій студентства.

Про це повідомив начальник відділу моніторингу вищої освіти Департаменту вищої освіти Міністерства освіти та науки Микола ФОМЕНКО сьогодні в УНІАН, виступаючи в рамках круглого столу «Освітні реформи Кабміну: узаконення корупції чи суспільна необхідність?».

«Наказу Міністерства освіти про порядок набрання чинності цими постановами ще немає. На сьогодні цей документ ще опрацьовується, вивчається. Я думаю, що процедура набрання чинності цією постановою буде відпрацьована з участю громадської студентської ради. Ми радитимемося, предметно все це обговоримо та врахуємо всі побажання студентів про механізми реалізації цих рішень», - сказав М.ФОМЕНКО.

Водночас, за його словами, зараз в Україні працює 881 вищий навчальний заклад. «Якщо ми подивимося на аналогічні показники в європейських країнах, то це в десятки рази більше, аніж необхідно. Мережа вишів у нас сьогодні є розпорошеною. І це проблема вищої освіти України», - вважає він.

М.ФОМЕНКО повідомив, що Міністерство освіти не прогнозує суттєвої напруги через рішення про скорочення державного замовлення. «Ми не прогнозуємо, що це буде важкий удар для вищих навчальних закладів, ми не прогнозуємо скорочення викладацьких кадрів, не плануємо скорочення чи закриття вищих навчальних закладів. Що стосується платного навчання, то зрозуміло, що в умовах кризи складно буде, насамперед, приватних навчальним закладам», - пояснив представник Міністерства освіти.

За його словами, необхідність скорочення державного замовлення у вишах продиктована складною демографічною ситуацією. «Є реальна демографічна ситуація. Цього року в нас на 37 тисяч випускників шкіл менше порівняно з 2008 роком, а на тестування реєструвалося на 50 тис. 610 осіб менше, аніж торік. Певна логіка скорочення держзамовлення є», - зазначив він.

Представник Міносвіти також повідомив, що торік 82 вищі навчальні заклади, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти та науки, не виконали державне замовлення в повному обсязі. «Уже впродовж останніх чотирьох років на перший курс зараховується за рахунок державного бюджету близько 50% студентів. А якщо говорити про виконання держзамовлення минулого року, то вищі навчальні заклади на рівень кваліфікації молодшого фахівця не добрали 4 тис. 258 місць, на рівень бакалавра – 168 місць, на рівень фахівця – 2 тис. 247 місць», - наголосив М.ФОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня представники студентських організацій заявили про намір боротися за повне скасування постанов і розпорядження Кабінету Міністрів України про розширення платних послуг у сфері вищої освіти. Зокрема, про введення плати за відпрацювання студентами практичних, лабораторних і семінарських занять з дисциплін, пропущених без поважних причин.

На думку студентів, рішення уряду суперечить ст. 53 Конституції України в частині гарантій громадянам безплатно отримувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі та ст. 42 Закону «Про освіту».

Довідка УНІАН. Приводом для початку студентських виступів стала постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року №369 “Про внесення змін у деякі постанови Кабінету Міністрів України” (щодо розширення платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади). Національний студентський союз надіслав листи першим особам держави, які підписали понад 50 представників органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій і студентських профспілок з 17 регіонів України, з вимогою залишити освіту доступною і зупинити дію постанови.

5 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень постанови Кабміну від 14 квітня щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади.