Української освіти в Росії - немає

Українські організації в Росії не згодні із заявою російського МЗС про те, що в Росії немає попиту на вивчення української мови та культури.

Про це сказано в заяві Об`єднання українців Росії (ОУР) і Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКАУР) з приводу заяви МЗС РФ "Про стан освіти українською мовою в Російській Федерації".

ОУР опонує представникові російського МЗС Андрію НЕСТЕРЕНКУ, який 27 квітня заявив, що "незважаючи на велику чисельність українців у Росії, запити на заснування повноформатних шкіл не надходять".

Представники української діаспори називають інші причини, через які в Росії не вивчають українську мову та культуру. За їхніми словами, під час перебування в одній державі, "окрім позитивного досвіду взаємного культурного збагачення, добре відомого з курсу російської історії, мали місце й вкрай негативні моменти - цілеспрямована імперська політика переслідування української мови, оголошення її лише "південним діалектом загальноросійської мови", що призводило до русифікації українців, виникнення в них відчуття другорядності ".

"Заявляючи фактично про те, що українські школи в Росії не потрібні через близькість російської та української мов, культур, історичних шляхів і спільної віри, А.НЕСТЕРЕНКО дає українським урядовцям вагомий аргумент для українізації російськомовних шкіл: мовляв, у наших народів близькі культури та мови, загальна історія, ми у своїй більшості сповідуємо православ`я. То навіщо за такої близькості потрібні російські школи в Україні? Претензії та заперечення представників російської громади України тепер варто висувати чиновникові російського МЗС", - вважають в ОУР.

В організації зазначають, що в Росії немає програми розвитку національної освіти, зокрема української. "Починаючи з 1993 р., українські організації домагаються розроблення та ухвалення Федеральної державної програми розвитку української культури та освіти в Росії (резолюції чотирьох Конгресів українців Росії - 1993, 1997, 2002, 2005 рр.)", - сказано в повідомленні.

Крім того, немає постійного діалогу федеральної та регіональної влади й громадських організацій, а численні реорганізації виконавчої влади призвели до зменшення значення національного питання в практичній діяльності федеральних державних структур. "Департамент міжнаціональних відносин Міністерства регіонального розвитку, Консультативна Рада з питань національно-культурних автономій при міністерстві діють суто формально, не маючи реальних важелів для вирішення проблем національних меншин Російської Федерації", - кажуть в ОУР.

Повідомляється, що не відповідають дійсності й наведені російським МЗС дані про кількість українських шкіл у Росії. "У Росії є буквально кілька шкіл, де українська мова вивчається як предмет невеликою кількістю учнів, що дає підстави для висновку: це виняток, який підтверджує загальне правило: української освіти в Росії немає! Відповідно, немає підготовки вчителів української мови, ніхто не створює, тим більше не випускає українські підручники", - наголошується в заяві.

Українці Росії впевнені, що тільки відсутністю системності у здійсненні національної політики, поверховим підходом до проблеми, яка не враховує інтереси української меншини в Росії, можна пояснити "інформацію" російського МЗС про українську освіту в Росії.

За їхніми даними, в Росії в загальноосвітніх навчальних закладах українську мову як предмет вивчають 205 учнів, ще 100 - факультативно або в гуртках. Тимчасом як в Україні - 1292518 і 165544 учнів відповідно.

"А порівнювати кількість російських шкіл в Україні та українських у Росії, про що каже А.НЕСТЕРЕНКО, справді не потрібно: якщо в Україні російських шкіл більш як 1000, то в Росії українських просто немає!" – наголошують в ОУР.