Комуністи пропонують відновити смертну кару в Україні

Фракція Комуністичної партії України пропонує Верховній Раді розглянути найближчим часом законопроект «Про внесення змін до деяких законів України (щодо посилення кримінальної відповідальності за певні злочини)», яким передбачається відновлення смертної кари в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Він зазначив, що передбачається внесення змін до відповідних статей Кримінального кодексу України. Законопроектом передбачається встановити можливість застосування як виняткової міри покарання смертної кари за такі тяжкі та особливо тяжкі злочини: умисне вбивство (ч. 2 ст. 115), торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ч. 3 ст. 149), розбій (ч. 4 ст. 187), бандитизм (ст. 257), терористичний акт (ч. 3 ст. 258), контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ч. 3 ст. 305), одержання хабара (ч. 3 ст. 368).

П.СИМОНЕНКО повідомив, що передбачається також встановити можливість застосування покарання у виді довічного позбавлення волі за такі злочини: зґвалтування (ч. 4 ст. 152), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ч. 3 ст. 153), розбещення неповнолітніх (ч. 2 ст. 156), грабіж (ч. 5 ст. 186), шахрайство (ч. 4 ст. 190), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191), створення злочинної організації (ч. 1 ст. 255), сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ч. 4 ст. 303), втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ч. 2 ст. 304), незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307), давання хабара (ч. 2 ст. 369).

Лідер КПУ наголосив, що за даними Державної судової адміністрації України, кількість засуджених за умисне вбивство осіб, до яких застосовано покарання у виді довічного позбавлення волі, у 2006 році становила 74 особи, у 2007 році – 102 особи та у 2008 році – 67 осіб. Він також навів дані Державного департаменту України з питань виконання покарань За його словами, станом на 1 січня 2009 року в кримінально-виконавчих установах відбувало покарання 109,9 тис. засуджених до позбавлення волі, з них: 18 тис. 995 були засуджені за умисне вбивство (17,3% від загальної кількості); 2 тис. 701 - за зґвалтування (2,5%); 13 тис. 652 – за розбій (12,4%); 14 тис. 984 - за грабіж (13,6%). Він наголосив, що “більш як половина засуджених – наркомани”.

П.СИМОНЕНКО вважає, що впровадження смертної кари слугуватиме стримуючим чинником для тих, хто може вчинити злочини.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що відмінили смертну кару для усіх видів злочинів лише 93 країни, тобто менше половини країн світу. За його словами, менше 30% населення планети мешкає у тих країнах, де немає смертної кари. Він не вважає, що відміна смертної кари має створити проблеми для України, зокрема в ПАРЄ.