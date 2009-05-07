Уряд пропонує тримати дітей у приймальниках-розподільниках по-європейськи

Кабінет міністрів пропонує привести положення національного законодавства щодо поміщення дітей у приймальники-розподільники у відповідність до вимог Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, відповідний законопроект, розроблений Мін’юстом, було схвалено сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Необхідність прийняття такого закону обгрунтовується тим, що положення чинного законодавства України не у повній мірі відповідають статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема, норми Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» щодо можливості тримання дітей у приймальниках-розподільниках до 30 діб без рішення суду суперечать статті 5 Конвенції, яка передбачає наявність судового контролю за затриманням особи, а також статтям 7³ і 447 Кримінально-процесуального кодексу України, йдеться у повідомленні.

Крім того, потребують конкретизації норми статей 7 та 45 Кримінально-процесуального кодексу України щодо обов’язкової участі захисника з моменту поміщення дитини до приймальника-розподільника, оскільки таке право має гарантуватись з першого допиту неповнолітнього.

Прийняття вказаного проекту закону дозволить привести положення національного законодавства до вимог Конвенції, а також надасть можливість уникнути констатації Європейським судом з прав людини порушення Україною своїх зобов’язань за Конвенцією та виплати державою сатисфакції за такі порушення, зазначають у Мін’юсті.