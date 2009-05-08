Ющенко напише Єврокомісії про проблеми українців із візами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує впродовж найближчих двох тижнів підготувати і винести на розгляд Європейської комісії узагальнений документ щодо проблем, з якими стикаються громадяни України при отриманні віз до країн-членів Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив на брифінгу українським журналістам в Празі.

Президент України зазначив, що лібералізація візового режиму між Європейським Союзом та країнами-учасницями “Східного партнерства” є окремим пунктом співпраці у рамках цієї ініціативи ЄС. При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що за результатами сьогоднішньої зустрічі з комісаром Європейської комісії з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР було домовлено, що у найближчі два тижні Президент України зробить узагальнення усіх проблем, що мають громадяни України при оформленні віз до країн-членів ЄС.

В.ЮЩЕНКО конкретизував, що йдеться про невмотивовані факти відмови у видачі віз українським громадянам, затримки з отриманням віз, вимоги надати документи, які не є обов’язковими для отримання віз, та інші проблеми.

Президент зазначив, що цей документ він направить у штаб-квартиру ЄС для подальшого його розгляду у профільному комітеті Єврокомісії.