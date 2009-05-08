Тимошенко обурилася власним дозволом «дерти» зі студентів три шкіри?

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив рішення скасувати платні послуги для студентів у вищих навчальних закладах. Такий проект рішення був внесений особисто Прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, повідомляє урядовий портал. За її словами, вона була обурена, коли дізналася про трактування ухваленого напередодні рішення щодо дозволу для навчальних закладів брати кошти за додаткові послуги: «Якщо він (студент) вже поступив, склав іспити, він вчиться – ну як можна, щоб він на кожному кроці щось платив? Це недопустимо», - заявила Юлія Тимошенко.

В.о. Міністра фінансів Ігор Уманський нагадав, що логіка попереднього урядового рішення полягала не в тому, щоб дозволити вузам брати гроші зі студентів, а в тому, щоб дозволити навчальним закладам заробляти, здаючи в оренду, наприклад, територію тенісних кортів у вільний від навчання час.

Постанова про скасування платних послуг для студентів має бути підписана Прем’єр-міністром Юлією Тимошенко та Міністром освіти і науки Іваном Вакарчуком, повідомляє урядовий Інтернет-ресурс.

Нагадаємо, що скандально відома постанова уряду № 369 від 14 квітня 2009 р., зі скаргою на яку студентські організації дійшли до Ющенка, з’явилася на урядовому порталі саме за підписом Юлії Тимошенко. Цей документ, який містить перелік платних послуг, що можуть надаватися вузами, й досі можна знайти на офіційному сайті уряду.

До речі, найскандальніші пункти, такі як платня за “складання студентами іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії, та в разі їх переведення з одного вищого навчального закладу до іншого — академічної заборгованості, що виникла внаслідок відмінностей у навчальних планах”, та платні послуги “пов’язані з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведенням” досі лишаються у тексті документу. Як і підпис прем’єра під ним...