Селяни перекрили дорогу ”Житомир - Могилів-Подільський”

На Житомирщині близько 100 мешканців селища Гуйва перекрили автодорогу "Житомир - Могилів-Подільський" з вимогами негайного вирішення їхніх екологічних проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вимагали, зокрема, припинення незаконного, на їх думку, будівництва автозаправної станції, ремонту каналізації та зміни керівництва селища. Протестувальники під час акції затримали автомобіль голови Житомирської облдержадміністрації Юрія ЗАБЕЛИ, який прямував до Бердичева привітати з Днем Перемоги ветеранів війни обласного шпиталю та підопічних Бердичівського гериатричного пансіонату. Як розповів журналістам Ю.ЗАБЕЛА, після зустрічі з учасниками акції, про яку дізнався дорогою до Бердичева, він розпорядився створити спеціальну комісію з вивчення ситуації у селищі Гуйва. "Протестуючі під час зустрічі підняли перед владою ряд проблемних питань. Передусім їх турбує питання каналізації. Біля селища ведуться дорожні роботи, у проектній документації яких не враховано питання проведення каналізаційних стоків від селища. Ця каналізація будувалася давно, не проведено вчасно роботи для її очистки, що непокоїть місцевих жителів. Піднімалися й інші питання, з якими розбереться спеціальна комісія", - сказав Ю.ЗАБЕЛА.

Він також наголосив, що "пікетувальники мають також чимало питань до голови селища".

Наразі рух транспорту після кількагодинної акції протесту на згаданому напрямку відновлено.