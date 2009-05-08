У Херсоні віряни протестують проти захоплення землі

Євангельські християни-баптисти провели акцію протесту біля будівлі Херсонської облдержадміністрації, вимагаючи не допустити захоплення приватними бізнес-структурами землі, яку орендує Таврійський християнський інститут (ТХІ, селище Антонівка в передмісті Херсона).

У мітингу, за даними працівників міліції, які стежили за правопорядком під час акції, брали участь близько 500 осіб. Окрім християн-баптистів в акції брали участь представники інших протестантських течій, а також православні священики.

Як пояснив журналістам під час акції ректор ТХІ Валентин СИНІЙ, ділянку площею 4,5 га на березі Дніпра інститут з 2002 р. орендує в Антонівської селищної ради.

На початку 2009 р. ТХІ звернувся до Херсонської ОДА з проханням надати цю ділянку в постійне користування навчальному закладу, проте у встановлений законом термін відповідь від влади не надійшла.

«Ми оцінюємо ці дії як мовчазну згоду з рейдерами», - сказав В.СИНІЙ.

Виступаючи перед учасниками акції, голова Херсонської ОДА Борис СІЛЕНКОВ повідомив, що підпише розпорядження, яке захищає право ТХІ на земельну ділянку в Антонівці.

Довідка УНІАН. ТХІ засновано в Херсоні 1997 р. 2002 р. купив в Антонівці базу відпочинку та отримав в оренду 4,5 га землі.