У Києві відбудеться марш проти утисків і репресій щодо представників антифашиського руху

9 травня - 11-00 - У Києві відбудеться марш проти утисків і репресій щодо представників антифашиського руху. Акція пройде під гаслом: “Свобода. Рівність. Антифашизм”. Організатор - Рух “Антифашистська дія”. Марш пройде від ст.. м.”Арсенальна” до Парку Слави. Телефон: 8-097-377-22-16, antifascist.action.kiev@gmail.com.

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