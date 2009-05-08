У Києві відбудеться марш проти утисків і репресій щодо представників антифашиського руху

12:12, 08 травня 2009
Права людини
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9 травня - 11-00  -   У Києві відбудеться марш проти утисків і репресій щодо представників антифашиського руху. Акція пройде  під гаслом: “Свобода. Рівність. Антифашизм”.  Організатор - Рух “Антифашистська дія”. Марш пройде від ст.. м.”Арсенальна”  до Парку Слави. Телефон: 8-097-377-22-16,  antifascist.action.kiev@gmail.com.

 

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