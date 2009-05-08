12 травня - 12-00 - Відбудеться засідання Прес-клубу “Громада і влада” на тему: “Як зберегти родину для дитини?”. Учасники: директор Держдепартаменту з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту Людмила Волинець; директор Державної соціальної служби для сім’ї дітей та молоді міністерства Наталія Лук’янова; директор Департаменту сімейної та гендерної політики міністерства Елла Ламах; директор Департаменту тиражування моделі організації Rilief(США) Лорі Бартан та інші (вул. ,Десятинна, 14, 3-й поверх, к.319). Телефони: 278-84-43, 278-64-87, 8-097-534-54-10; 8-067-507-63-39.