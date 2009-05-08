Прес-конференція на тему : ”Нарешті “швидке” тестування на ВІЛ доступне у професійно-технічних закладах”

13 травня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему : "Нарешті “швидке” тестування доступне у професійно-технічних закладах". Будуть представлені профілактично-освітні заходи та тестування швидкими тестами на ВІЛ, які відбуваються в рамках проекту «Зменшення стигми та дискримінації уразливих до ВІЛ груп. Тестування студентів ПТУ та молоді на ВІЛ», що реалізує Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні за підтримки Фонду Levi Strauss. Учасники: Андрій Клепіков, виконавчий директор Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні, Людмила Сторожук, заст.директора Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом, Алла Середняцька, начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Департаменту професійно-технічної освіти МОН України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.