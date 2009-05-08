Міжнародний молодіжний ресурсний центр «Права Людини та Громадянські Дії» продовжує прийом заявок від організацій з України на участь у Програмі «Співробітництво без меж».

Черговий етап прийому заявок закінчується 15 травня.

Задачі конкурсу:

- надати пряму підтримку регіональним молодіжним та громадянським організаціям України для здійснення мікро-проектів у сфері транскордонного співробітництва в громадянській та правозахисній сферах;

- сприяти розвитку міжнародної солідарності всередині країн російськомовного простору.

Пріоритет програми:

- підтримка транскордонних спільних проектів з організаціями Бєларусі та Росії, в першу чергу, спрямованих на розвиток незалежних громадянських і правозахисних ініціатив у Бєларусі та Росії.

До розгляду приймаються заявки тільки від зареєстрованих організацій з України.

В рамках програми передбачено підтримку мікро- та мініпроектів тривалістю від 3-х до 6-ти місяців (розмір фінансування — до 500$).

Скачати заявку

В рамках програми не передбачається індивідуальна фінансова підтримка співробітників проекту, індивідуальна фінансова підтримка запрошених експертів може складати не більш ніж 20% від загальної вартості фінансової підтримки.

Термін розгляду питання про фінансування проекту — 1 місяць.

Брати участь у програмі підтримки можуть організації з України, що мають статус партнера Міжнародного молодіжного ресурсного центру «Права Людини та Громадянські Дії» (ММРЦ).

Якщо ваша організація поки що не є партнером ММРЦ, але вас цікавить участь у даній програмі та подальше співробітництво, ви можете отримати цей статус. Для цього необхідно заповнити анкету. Заповнені анкети необхідно надсилати на адресу partner@yrc-nis.org

Пакет документів, необхідних для участі в Програмі «Співробітництво без меж»:

- заявка на участь у програмі,

- анкета на статус Партнера ММРЦ.

Документи необхідно відправити на адресу support-ua@yrc-nis.org

Додаткова інформація:

Лада Бурдачева

Мария Гордеева

Анна Добровольская

support-ua@yrc-nis.org

http://www.yhrm.org/news/archives/04_2009/?vw=1335