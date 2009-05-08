Презентація книги Роберта Бєдроня ”Веселкова абетка”, присвячена Міжнародному дню протидії гомофобії

Інформаційно-правозахисний Центр для геїв та лесбійок "Наш світ" запрошує журналістів ЗМІ на презентацію українського видання книги польського політолога та гей-активіста Роберта Бєдроня "Веселкова абетка" (за участю автора).

Презентація відбудеться 15 травня о 15.00 у книгарні "Є" за адресою м.Київ, вул. Лисенка, 3 (ст. м. "Золоті ворота"). Тел. 235 88 54.

Захід присвячено Міжнародному дню протидії гомофобії. Докладніша інформація на http://gay.org.ua/2009/idaho.doc

Центр "Наш світ" має можливість оплатити проїзд для участі у круглому столі журналістів регіональних ЗМІ.

Заявки приймаються до 12 травня. В заявці організатори просять повідомити контактні дані журналіста (мобільний телефон та e-mail).

Пріоритет при відборі учасників буде надано журналістам ЗМІ, які в письмовій формі (письмо по факсу, звичайною поштою або e-mail) підтвердять, що отриману на семінарі інформацію буде використано в публікаціях даного засобу масової інформації.

Регіональний інформаційний і правозахисний Центр для геїв та лесбійок "Наш світ"

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