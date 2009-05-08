Європейський суд прийняв історичне рішення стосовно доступу до інформації

Угорський союз цивільних свобод (УСЦС) виграв справу проти Угорщини, яка стосувалася свободи інформації. Вперше право на доступ до державної інформації, передбачене статтею 10 Європейської конвенції з прав людини, було визнано офіційно, що знайшло своє віддзеркалення в постанові Європейського суду з прав людини.

Страсбурзький суд визнав, що засекречування інформації, необхідної для участі в суспільній дискусії з питань державної ваги, могло порушити свободу вираження думок.

Це рішення Європейського суду стало завершальним акордом в судовій тяганині, яку УСЦС веде проти угорського Конституційного суду протягом майже 5 років. У 2004 році Конституційний суд Угорщини відхилив запит УСЦС про надання доступу до скарги, поданої депутатом, який вимагав, щоб деякі злочини, пов`язані з наркотиками, були виключені з Кримінального кодексу. Оскільки УСЦС активно працює у сфері політики, пов`язаної з наркотиками, зокрема, у галузі зниження шкоди, громадська організація хотіла скласти думку про деталі скарги до ухвалення рішення по ній.

Конституційний суд відмовив УСЦС в проханні, пояснивши, що скарга знаходиться на розгляді суду і не може бути надана стороннім особам без згоди її автора. Конституційний суд так і не звернувся до депутата. У відповідь на це УСЦС подав позов до Верховного суду Угорщини, який відхилив позов, оскільки було визнано, що скарга містить "особисті дані".

Відповідно до статті 10 Європейської конвенції про права людини, свобода висловлювання думок включає право отримувати і поширювати інформацію без втручання з боку державної влади. Відповідно до рішення Європейського суду, здобуття і поширення інформації є необхідною умовою забезпечення свободи висловлювання думок, оскільки ніхто не може сформувати обгрунтовану думку, не знаючи відповідних фактів. Суд визнав даний випадок "втручанням – через цензорські повноваження інформаційної монополії – в діяльність "суспільного контролера". На думку суду, подача скарги для абстрактного розгляду законодавства, особливо з боку депутатів парламенту, поза сумнівом, є питанням, що представляє суспільний інтерес, і що "якщо державні діячі зможуть здійснювати цензуру преси і контролювати суспільні дискусії під приводом своїх особистих прав, це матиме кардинальні наслідки для свободи вираження думок у сфері політики". Монополія Конституційного суду на інформацію є однією з форм цензури, і може привести до того, що засоби масової інформації і суспільні контролери будуть не в змозі виконувати свою життєво важливу роль, пов`язану з наданням точної і достовірної інформації в суспільних дискусіях з питань, що представляють законний суспільний інтерес.

Розташована в Мадриді організація Access Info Europe привітала таке рішення суду. "Це рішення встановлює, що державні органи, включаючи парламент і суди, повинні оприлюднювати інформацію, наявну в їх розпорядженні, зокрема, коли ця інформація необхідна для проведення суспільних дискусій з питаннь державної ваги. Невиконання є порушенням одного з основних прав людини – права запитувати і права знати", – сказала виконавчий директор Access Info Europe Олена Дербішир.

"Це рішення підтверджує право, вже закріплене в Європі щонайменше в 24 національних конституціях і 40 національних законах, а також у практиці національних судів", - додала Дербішир. "Це – життєво важливе право людей, що потребують державної інформації, щоб захищати інші права людини, боротися з корупцією і брати участь в процесі ухвалення рішень".

Права людини в Росії