22 травня 2009 року з 10.00 до 17.00 у м. Київ відбудеться конференція «Конституційний лад і консолідація демократії», організована Лабораторією законодавчих ініціатив спільно з Фондом Конрада Аденауера.

У 2009 році відзначається річниця двох визначних подій післявоєнної історії Німеччини – 60-річчя Конституції та 20-річчя падіння Берлінської стіни – між якими знаходяться 40 років історичної відстані. Фонд Конрада Аденауера використовує ці ювілеї єдності і свободи як привід, щоб нагадати про значення основних прав, демократії та правової державності у Німеччині та в світі, і таким чином створити імпульси для розвитку майбутнього в Україні.

Метою конференції є обговорення ключових особливостей становлення конституційного ладу на прикладі Німеччини, основних проблем конституційної реформи та перспектив консолідації демократії в Україні.

В ході конференції заплановано обговорити такі питання:

1. Виникнення конституцій: роль держави і громадянського суспільства.

2. Текст Конституції та конституційна дійсність.

3. Конституційна реформа в Україні.

Виступаючи за подальший розвиток конституційного ладу в Україні і згадуючи з нагоди 60-річчя Конституції Німеччини, ми би хотіли зробити свій внесок у дискусію про сучасний стан конституційного ладу в країні.

До участі у заході запрошено народних депутатів України, представників Секретаріату Президента України, Центральної виборчої комісії, Конституційного Суду України, Міністерства юстиції України, представників провідних аналітичних центрів, фахівців у сфері конституційного права, науковців, представників засобів масової інформації. Також у заході візьмуть участь представники міжнародних організацій та інституцій.

Конференція відбуватиметься 22 травня 2009 року (п’ятниця) у Готелі «Русь» (Секція А, 1 поверх вул. Госпітальна, 4) з 10.00 до 17.00. Реєстрація учасників з 9.30 до 10.00.

Зі свого боку організатори беруть на себе витрати, пов’язані з харчуванням під час заходу,

а також транспортні витрати в сумі, що не перевищує вартості проїзду у вагоні купейного класу.

За більш детальною інформацією та з приводу участі звертайтеся, будь ласка, за адресою expert@laboratory.kiev.ua або за телефонами: +38 (044) 531 37 68 (офіс), +38 097 614 59 13 (мобільний телефон). Контактна особа – Наталія Колодяжна.