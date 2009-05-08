Міліція виявила підпільну відеостудію в Кременчуку

Міліціонери Кременчука (Полтавська обл.) виявили підпільну відеостудію, де вилучили відеопродукції на суму 127 тисяч гривень.

Як УНІАН повідомили в міському управлінні міліції, студію з копіювання дисків DVD і CD-виявили співробітники відділу з питань боротьби з економічними злочинами міського управління внутрішніх справ в одній з квартир будинку №105, провулок Героїв Бреста.

«Головним промоутером студії був 38-річний приватний підприємець, який у себе вдома здійснював масове тиражування контрафактних дисків. Піратську продукцію підприємець збував через власну мережу реалізації.

Загалом затриманих у справі виявилось четверо - серед них 25-річна жінка і 18-річна дівчина. Під час проведення оперативно-розшукових заходів вилучено устаткування для тиражування дисків, і самі диски із записами об`єктів авторського права в кількості 4260 штук на загальну суму 127 тисяч гривень. Також вилучено 2700 поліграфічних вкладників", - повідомив заступник начальника міського управління внутрішніх справ Денис ЗАХАРЧЕНКО.

Проти приватного підприємця, який порушив авторські права, порушено кримінальну справу.