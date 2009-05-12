Українець виграв суд у ДАІ

Житель села Білики (Кобеляцький р-н Полтавської обл.) через суд добився відміни штрафу у 300 грн., який хотіли стягнути з нього, грунтуючись на показаннях приладу «Візир», пише "Сегодня". 40-річний Олександр Сліщенко ще 17 лютого одержав лист з Кобеляцької роти ДПС. У ньому була копія постанови про штраф за перевищення швидкості і фото, на якому був його «Ланос» на тлі дорожнього знаку «Лелюхівка» (населений пункт, їхати яким можна 60 км/год) і написом «86 км/год». Але Олександр наполягав, що свідчення радара можуть відноситися до іншого авто, а сам він правила не порушував. Суд визнав, що аргументи водія переконливі. Тепер у ДАІ є 10 днів на апеляцію. Адвокат Вадим Володарський говорить, що вже з десяток водіїв змогли оскаржити інформацію «Візира». «У приладу може бути сильна похибка залежно від кута і відстані зйомки. Та і співробітники ДАІ можуть порушувати ряд статей Кодексу про Адмінпорушення. Але кожен випадок треба розглядати окремо і говорити про відміну застосування «Візиру» рано».