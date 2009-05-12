У Грузії опозиція планує загострити акції протесту

09:12, 12 травня 2009
Права людини
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Саакашвілі назвали «віртуальною владою»

Штаб грузинської опозиції, що вже місяць проводить масові мітинги і пікетування з вимогою відставки Президента Михайла СААКАШВІЛІ, сьогодні після зустрічі з главою держави прийняв рішення про збільшення масштабів акцій протесту.

Про це представники опозиційних партій заявили на мітингу перед парламентом, передає ІА «Новости-Грузия».

«Опозиція планує збільшити масштаби і загострити акції протесту, а також розширити їх географію», - сказав лідер Об`єднаної опозиції Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ.

За його словами, «люди, які вважають, що в країні немає кризи, не мають права керувати країною».

У свою чергу екс-міністр закордонних справ Грузії, лідер партії «Шлях Грузії» Саломе ЗУРАБІШВІЛІ назвала Президента і його команду «віртуальною владою».

«Ми ще раз зрозуміли, що це віртуальна влада, оскільки вона не розуміє, що країна доведена до повної політичної кризи і єдиний вихід для всіх – це відставка Президента. Наші позиції різні не тільки з питання відставки, але й з питання самого існування кризи», - відзначила С.ЗУРАБІШВІЛІ.

Вона повідомила, що представники опозиції запропонували Президенту змістити ряд представників керівництва силових структур, зокрема, були названі імена глави МВС Вано МЕРАБІШВІЛІ.

 

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