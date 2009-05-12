МЗС занепокоєне спрощеною процедурою отримання громадянства Румунії

МЗС України занепокоєне у зв’язку зі змінами до законодавства Румунії, які полегшують процедуру набуття румунського громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

“Українську сторону непокоїть те, що румунська сторона нещодавно ухвалила нові зміни до законодавства у галузі громадянства. Ці нові зміни роблять процедуру набуття румунського громадянства значно полегшеною і менш транспарентною”, - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що Україна “довела своє занепокоєння з даного питання до відома ЄС”.

За словами дипломата, це занепокоєння України посилюється також тим, що Румунія відмовляється укладати з Україною двосторонню угоду про запобігання випадкам подвійного громадянства.