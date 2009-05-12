У Варшаві осквернили кладовище радянських воїнів-визволителів
09:27, 12 травня 2009Права людини
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Всі вінки згоріли вщент
У Варшаві осквернили меморіальне кладовище радянських воїнів-визволителів.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на представника російського Посольства в Польщі, невідомі зловмисники підпалили декілька десятків вінків, які було встановлено біля головного обеліска радянським воїнам під час урочистої церемонії на території кладовища-меморіалу. Всі вінки згоріли вщент, також завдано шкоди самому обеліску.
За попередніми даними, вінки було облито легкозаймистою рідиною, а потім підпалено.
Очевидцями осквернення обеліска стали радянські й польські ветерани, які прибули на меморіал.
Всього при звільненні Польщі загинули понад 600 тис. радянських солдат і офіцерів.
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