Суд дозволив арештувати заступника голови СБУ

Печерський районний суд у місті Києві видав санкцію на затримання заступника голови Служби безпеки України Тиберія Дурдинця.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у Міністерстві внутрішніх справ.

Крім того, іншою постановою Печерський суд дозволив провести обшуки в службовому кабінеті Дурдинця та його помешканні в Ужгороді.

За словами джерела, постанови були прийняті за поданням Генеральної прокуратури в рамках розслідування кримінальної справи за фактом невиконання судового рішення, порушення незаконних кримінальних справ та незаконного призначення Дурдинця на посаду заступника голови СБУ.

За інформацією УП, подання Генпрокуратури ініційоване головним слідчим управлінням ГПУ, яким керує заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін.