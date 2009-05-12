Справу дев`яти чернігівських УБОЗівців направили до суду

Прокуратурою Чернігівської області направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням 9 працівників УБОЗ УМВС України у перевищенні своїх службових повноважень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, у жовтні 2008 року у ході дізнання вказані службові особи незаконно доставили до Прилуцького відділу УБОЗ чотирьох місцевих жителів, які нібито підозрювалися у скоєнні злочинів, та застосували до них фізичне насильство, внаслідок чого один із затриманих громадян помер.