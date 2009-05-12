Україна та Іспанія врегулювали трудові міграційні потоки

Сьогодні т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ та міністр праці та імміграції Іспанії Селестіно КОРБАЧО підписали Угоду між Україною та Іспанією щодо врегулювання та впорядкування трудових міграційних потоків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, підписання документа відбулося у Міністерстві праці та імміграції Іспанії.

У ході зустрічі, яка відбулась перед підписанням угоди, В.ХАНДОГІЙ і С.КОРБАЧО обговорили питання, які стосуються українських трудових мігрантів в Іспанії. Сторони відзначили, що укладення зазначеної угоди є важливим кроком у напрямку забезпечення ефективного співробітництва щодо взаємного працевлаштування громадян України та Іспанії, гарантування правового і соціального захисту, забезпечення більшої контрольованості міграційних процесів, запобігання нелегальній міграції.

Угодою закладено механізм працевлаштування для громадян обох країн на основі трудового контракту відповідно до потреб ринку праці кожної із сторін. Зокрема, визначаються умови отримання пропозицій з працевлаштування, порядок відбору та підготовки працівників, правила оформлення відповідних віз тощо. Положеннями угоди визначаються умови праці та соціальні права працівників, зокрема застосування законодавства приймаючої держави у сфері соціального забезпечення, гарантується недопущення жодної форми дискримінації, передбачається право на возз’єднання сім’ї. Угода також регламентує умови повернення працівників після завершення терміну дії трудового контракту.

Угода набуває чинності після виконання відповідних внутрішньодержавних процедур.

На сьогодні Іспанія посідає одне з провідних місць серед країн Західної Європи, в яких проживає потужна українська громада четвертої хвилі міграції.

За даними МВС Іспанії, станом на 1 січня 2009 року в Іспанії перебуває 75,8 тисяч українців, які зареєстровані за місцем проживання. При цьому, 67,2 тисячі осіб мають дозволи на роботу або проживання в Іспанії, тобто перебувають у країні легально.