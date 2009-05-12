Іноземним гастарбайтерам в Україні платять на 20-30% менше

Станом на кінець 2008 року в Україні право на працевлаштування офіційно одержали 12,5 тисяч іноземців.

Про це повідомляє загальнонаціональний тижневик «Деловая столица» (№18-19 від 11 травня) з посиланням на дані Державного центру зайнятості.

Причому третю частину з офіційно працевлаштованих іноземців становлять громадяни СНД (Росії, Узбекистану, Білорусі), ще стільки ж - Туреччини. Далі у списку головних імпортерів робочої сили до України йдуть Китай і Польща. Причому більш як 7,5 тисячі зареєстрованих приїжджих обіймають керівні позиції.

«Найбільше іноземців працюють в будівництві (близько 4 тисяч осіб) і торгівлі (приблизно 2 тисячі). Часто їх запрошують підприємства харчової і легкої промисловості. Значна частина договорів на працевлаштування іноземців припадає на Київ, Донецьку, Львівську й Одеську області», - повідомив голова Державного центру зайнятості Володимир ГАЛИЦЬКИЙ.

За його словами, турецькі і польські будівельники, яких фіксує офіційна статистика, - це небагато фахівців високої кваліфікації, які числяться в штаті іноземних фірм, що одержали підряд в Україні, або ж були запрошені вітчизняними компаніями як цінні професіонали.

Тим часом, за оцінками директора напряму політичного аналізу й безпеки Міжнародного центру перспективних досліджень Віктора ЧУМАКА, торік в Україні працювали не менш як 1,5 млн. іноземців, причому більшість з них трудилися зовсім не на керівних посадах, виконуючи некваліфіковані роботи на будівництвах і в сільському господарстві. «Найчисленнішими в нашій країні є в`єтнамська, китайська, турецька і афганська діаспора, яка сконцентрована в Харківській, Київській і Одеській областях відповідно», - відзначає В.ЧУМАК.

Видання пише, що в основному представники компактно проживаючих національних меншин зайняті у виробництві (в`єтнамці мають у тому числі й власну велику фабрику з випуску харчової продукції під ТМ «Мівіна»), торгівлі (китайці), будівництві і сільському господарстві (турки, афганці), але багато хто працює і на українських підприємців. «Зрозуміло, що морочитися з оформленням таких співробітників більшість вітчизняних компаній не бажає, приймаючи їх на роботу нелегально. Вигода працедавців полягає в можливості економити на соціальних виплатах і зарплаті: гастарбайтерам платять як мінімум на 20-30% менше, ніж українцям. Працювати за такі гроші готові лише мігранти, чиї доходи на батьківщині ще менші, - китайці, афганці, жителі Середньої Азії», - вважає «Деловая столица».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України з початку травня 2009 року зробив жорсткішим порядок видачі дозволів на використання праці іноземців і осіб без громадянства (постанова уряду №322 від 8 квітня 2009 року).

Згідно з постановою, дозвіл на використання праці іноземця видається на період до одного року з можливістю продовження терміну. Якщо іноземець належить до категорії «внутрішньокорпоративного цесіонарію» або «особи, яка надає послуги без комерційної присутності в Україні», дозвіл видається на строк до трьох років. Термін дозволу може бути продовжений на два роки.

Дозвіл на використання праці іноземця є підставою для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземця на термін дії дозволу.

Незалежно від стану ринку праці і тенденцій його розвитку дозвіл на використання праці іноземця не видається і термін його дії не продовжується, якщо: у документах, поданих для оформлення дозволу, містяться відомості, які суперечать вимогам законодавства і міжнародних договорів України; трудовим договором передбачені умови праці іноземця гірші, а розмір заробітної плати менший, ніж для українців, які виконують аналогічну роботу; працедавець має намір найняти іноземця на роботу, яка пов`язана з приналежністю до громадянства України або вимагає допуску до державної таємниці; минуло менше одного року з дати попередньої відмови іноземцю в оформленні візи НИМ-1 або анулювання попереднього дозволу; працедавець має заборгованість перед Фондом загальнообов`язкового соціального страхування на випадок безробіття; іноземець під час оформлення дозволу відбуває покарання за злочин або перебуває під слідством; порушено терміни надання документів на продовження терміну дії дозволу; в результаті змін на ринку праці немає необхідності використовувати працю іноземця.

Крім того, роботодавець має сплатити 4 мінімальні зарплати до фонду за розгляд заяви про надання дозволу на використання праці іноземця і продовження терміну його дії.

Дозвіл анулюється у випадку, якщо: достроково розривається трудовий договір; роботодавець надає неправдиві відомості в документах для отримання дозволу; скорочений термін тимчасового перебування іноземця в Україні; встановлений факт використання праці іноземця на інших умовах, ніж ті, які передбачені в дозволі.

За використання праці іноземців без дозволу держслужба зайнятості має право оштрафувати роботодавця за кожного працівника-іноземця в двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної платні. Кошти від штрафів ідуть до фонду.