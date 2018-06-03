Про них згадують принаймні раз на рік – за кілька днів до Дня перемоги. На початку травня ветеранів війни починають вшановувати, нагороджувати, їм влаштовують безкоштовні концерти, делікатесні обіди, пишні урочистості. 9 травня на їхню честь організовують демонстрації, мітинги, всенародні гуляння, а для всіх політиків у цей день просто справа честі - виголосити ветеранам слова подяки. Але вже 10 травня все знову встає на свої місця - ані вшанувань, ані урочистостей, і у рядках урядових зведень згадки про ветеранів стають нечастими. За рік їх знову згадають, а поки що у вирі політичного життя та владних проблем посадовцям просто нема коли замислюватися, як ветерани житимуть весь цей час – від травня до травня.

Всі вони – колишні фронтовики, а тепер ветерани війни. Незалежно від того, хто в якій армії боровся, вони жертвували своїми життями заради батьківщини. Хто був у радянській армії, боролися за Радянську СРСР. Хто йшов у рядах ОУН-УПА – за незалежну Україну. Все, що відбувалося за часів Другої світової, і поєднує, і водночас роз’єднує їх. Святкують День перемоги ветерани Великої Вітчизняної та воїни УПА завжди окремо.

Під столицею, у селі Нові Петрівці, на 9 травня з’їхалося не надто багато ветеранів. Головне для них – побачитися із тими, хто ще живий, разом згадати фронтові роки і тих друзів, які загинули від фашистських куль, і тих, які вже після війни пішли з життя. Саме з цього села – з Лютізького плацдарму – починалося звільнення Києва від фашистів.

Ветеран війни Григорій Бадьора у той час обороняв Ленінград. Він вистояв, хоч єдиною його зброєю була зенітка. Тоді чоловіка спіткали справжні випробування на кожному кроці: «Я пам’ятаю, ми молоді були - в землянках! І тут - тривога, бойова, а я босий вискочив, схопив гармату, щоб відбити літак німецький, а та гармата стріляла на 14 км висоти! І що ви думаєте - наша бригада його таки збила!".

Ніхто з них навіть і не думав боятися смерті: молодість та відчайдушність брали своє. Колишня радистка, захисниця Ленінграду Марина Щеглова згадує: «Ми тоді нічого не боялися - ми ж молоді були такі. Хоча про смерть ніхто і не думав. Йшли воювати проти фашистів, за батьківщину – та й годі».

Цьогоріч у столиці День перемоги обійшовся без військового параду. Він розпочався скромною ходою ветеранів. Сотні визволителів з різних районів України пройшли Хрещатиком, разом з ними і перші особи держави. Тих, хто не дожив до 64-ї річниці, пом’янули хвилиною мовчання.

А от у квартирі Михайла Зеленчука 9 травня самотньо та порожньо. На його честь не влаштовують урочистих ходів, демонстрацій, адже він – колишній вояк УПА, а статус цих фронтовиків і досі не визначений. День перемоги у Другій світовій нині 86-річному ветерану запам‘ятався початком тримісячного ув‘язнення в камері смертників. Згодом військовий трибунал замінив вирок «розстріл» колишньому хорунжому на 25 років у концтаборах суворого режиму. Він відсидів, але попри це не втратив ані бойового духу, ані любові до батьківщини і таки почуває себе переможцем: « УПА було створено, коли німецькі полчища стояли під Сталінградом, щоб боротися проти німців. І я не можу бути переможений. Я навіть в смертній камері не був переможений, хоч чекав того розстрілу, бо я вмирав за Україну» .

Під час окупації він з побратимами за наказом районного проводу ОУН організував у селі спостережні пости. Ударами молота по залізу юнаки попереджували про появу на горизонті німців: так рятували жінок і дітей – ті встигали втікати в гори до приходу фашистів. 1944-го юнаки під проводом Михайла Зеленчука брали участь у розгромі німецького гарнізону. «А скільки могил, скільки каплиць по селах, по полях і лісах, де загинули люди за Україну. А нині я маю найменшу пенсію -374 гривні. Україна нинішня не хоче визнати нашу боротьбу. Це дуже тяжка провина, і історія колись її засудить», - каже Зеленчук.

Визволення України почалося взимку 1943 року і тривало 22 місяці. Українці опинилися в самому пеклі боїв - зі зброєю в руках вони були в лавах різних армій. Українська повстанська армія воювала тоді і з «совєтами», і з нацистами. Радянська історіографія не шкодує епітетів на адресу ОУН-УПА та вважає «оунівців» посібниками німців. Вітчизняні науковці донедавна не наважувалися сперечатися з постулатами вже неіснуючої держави. Втім, декілька років тому одна з урядових дослідницьких комісій оприлюднила офіційний науковий висновок: ОУН-УПА воювали за українську землю і український народ та були самостійною стороною у війні. Ветеран ОУН-УПА Нестор Порпач в цьому був завжди переконаний, але йому все одно - прикро: «Ми ж воювали за вільну Україну. В історії вже відомо, що так було. А проте, називали і до цих пір нас називають бандитами. Певно, що образливо ».

У Національній академії наук вважають, що ОУН-УПА вели війну проти Німеччини, Польщі та СРСР, тому абсурдно не визнавати їх воюючою стороною. «Якщо міркувати логічно і з історичної точки зору, то і ОУН, і УПА, які домагалися відродження Української Соборної Самостійної Держави, були суттєвим військово-політичним фактором. Це сила, з якою були змушені рахуватися німці, радянська, польська сторона», - каже історик Олександр Лисенко .

Науковці намагаються уникати штампів, притаманних радянській історіографії, – міфологізації та героїзації одних і демонізації інших. Прирівнювати вояків ОУН-УПА до ветеранів Великої Вітчизняної, на думку істориків, не слід. Першим варто надати статус учасників національно-визвольної боротьби, бо власне ОУН-УПА ставила за мету створення Української держави.

Прихильники радянського погляду на події другої світової не в захваті від такої позиції. «Нюрнберзький процес засудив ОУН-УПА і визнав ці організації злочинними, тому що вони тоді боролися не проти німців, а здебільшого проти діючої армії. Це вони організовували засаду генералу Ватутіну, який був поранений та помер. Більше того, по завершенню війни члени УПА вбивали радянських людей», - трактує історію полковник юстиції у відставці Володимир Драгомиров.

Але полеміка навколо ОУН-УПА і ветеранів Великої Вітчизняної не вщухає. Історик Станіслав Кульчицький показує фотографії Нюрнберзького процесу і заперечує: "Абсолютний ідіотизм, бо на цьому процесі судили нацистських військових злочинців. Ніяких націоналістів, ні українських, ні прибалтійських, ні російських, там не було. Це не мало жодного відношення до питання ОУН-УПА », - каже історик.

Це питання не з’ясували для себе і урядовці. Досі немає жодних законних визначень щодо статусу вояків ОУН-УПА. А без них примирення не відбудеться.

Доки вирішується, хто є хто, інші колишні фронтовики самі йдуть на мирову однин з одним. Нині примирилися колишні вояки радянської та угорської армій. У роки другої світової війни вони були ворогами, адже навесні 1939-го армія Угорщини, яка була союзницею фашистської Німеччини, окупувала Закарпаття, а відтак закарпатців мобілізовували до цієї армії. За 64 роки після закінчення війни п’ятеро фронтовиків у закарпатському селі Колочава зі словами прощення таки обнялися коло оновленого обеліска. Для них цей обеліск тепер є символом миру, і відтепер на ньому дві меморіальні дошки загиблим в обох військах: на одній імена 52 вояків радянської армії, на іншій - 39 прізвищ бійців угорського війська.

Василь Іваниш, колишній солдат угорської армії, розповідає: «Наш дядько був на війні. На щастя, він не загинув, але загинули інші. Якось хочемо віддати йому та іншим загиблим данину». Сам Василь був одним із тих тисяч закарпатців, яких мобілізували до угорської армії. Він служив в артилерійській частині в угорському місті Сегед. «У боях не був, не воював. Я був при полку. У жовтні 1944-го усіх русинів перевели у робочі батальйони і завезли у чехословацьке місто Парічне, а звідти в Німеччину», - розповідає Іваниш.

Восени 1944-го радянська армія звільнила Колочаву. Разом з десятками тисяч людей до цієї армії приєднався інший закарпатець Андрій Бенца. Після закінчення війни, таких як він, вшановували, а соратників Іваниша вважали поплічниками фашистів. «При якій владі жили, такій владі служили, бо мусили служити», - каже Бенца .

Шлях до примирення в Колочаві почався лише після здобуття Україною незалежності. На відзначенні дня села колишні фронтовики попросили один в одного прощення. Але кажуть, що і раніше не тримали зла в душі. «Ми завжди зустрічалися і ніякими ворогами не були», - переконує Бенца.

На свої місця все розставлятиме історія, але незмінним і для вояків УПА, і для ветеранів Другої світової, і для тих, кого мобілізовували до ворожих військ, лишиться тільки одне - саме Україна серед пострадянських держав від фашистів постраждала найбільше. За часів війни полягло понад 8 мільйонів українців – це кожний шостий. Ще два з половиною мільйони фашисти насильно вивезли на роботи до «третього рейху».

Олександра Золотарьова