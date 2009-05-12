Родинам з 5-ма і більше дітьми позачергово надаватимуть житло?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Верховна Рада ухвалить рішення про позачергове надання соціального житла родинам з п’ятьма і більше дітьми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час церемонії нагородження багатодітних жінок з нагоди Дня матері.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що серед інших заходів, які останніми роками вживала держава для покращення соціального стану багатодітних родин, було забезпечення соціальним житлом.

Серед іншого, Президент нагадав, що ще раніше вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає надання такого житла поза чергою.

Президент висловив сподівання, що цей документ парламент зможе розглянути і підтримати його.

«У мене немає сумнівів, що якщо парламент повернеться у робочий режим, це питання буде вирішено», - сказав В.ЮЩЕНКО.