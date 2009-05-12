Німецька поліція каже, що не вибачалася перед Луценком: не було за що

«Віце-президент земельного управління поліції Ґюнтер Гефнер не вибачався перед Луценком», - сказав «Німецькій хвилі» речник МВС землі Гессен Міхаель Бусер. Для вибачень, за словами речника міністерства, не було жодних підстав. Як пояснив Бусер, віце-президент земельної поліції прибув у відділок до Юрія Луценка виключно для з’ясування обставин інциденту, «оскільки цього від пана Гефнера вимагав службовий обов’язок».

Німецька хвилянагадує, що під час прес-конференції у Києві Юрій Луценко заявив, що після інциденту в аеропорту Франкфурта «перед ним вибачився офіційний представник німецької влади». За словами міністра, перед ним офіційно вибачався «начальник поліції землі Гессен пан Гефнер», і сторони погодилися з тим, що інцидент вичерпано.