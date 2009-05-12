Прес-конференція на тему: ”Що змушує матерів засуджених за вбивства звертатися до Голови Верховного Суду України”

17:48, 12 травня 2009
Права людини
0 0

13 травня - 10-00 - Прес-конференція на тему: "Що змушує матерів засуджених  за вбивства звертатися до Голови Верховного Суду України". Запрошені: Єфросинія Воскобійник, мати засудженого з м. Шостки Сумської області;  Ніна Мойсеєнко,  мати засудженого з м.Глухів Сумської області; Надія  Коропова, мати засудженого з м.Ромни Сумської області; Володимир Лазебний, адвокат; Олександр Кривуля,  правозахисник; Андрій Шульга,  журналіст; Надія Карпенко, депутат Роменської райради; Юрій Фадєєв, депутат Шосткинської міськради; Тетяна Прохода,  керівник організації "Свободу не спинити"  (“Укрінформ”, вул. Б.Хмельницького, 8/16).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter