13 травня - 10-00 - Прес-конференція на тему: "Що змушує матерів засуджених за вбивства звертатися до Голови Верховного Суду України". Запрошені: Єфросинія Воскобійник, мати засудженого з м. Шостки Сумської області; Ніна Мойсеєнко, мати засудженого з м.Глухів Сумської області; Надія Коропова, мати засудженого з м.Ромни Сумської області; Володимир Лазебний, адвокат; Олександр Кривуля, правозахисник; Андрій Шульга, журналіст; Надія Карпенко, депутат Роменської райради; Юрій Фадєєв, депутат Шосткинської міськради; Тетяна Прохода, керівник організації "Свободу не спинити" (“Укрінформ”, вул. Б.Хмельницького, 8/16).