13 травня - 11-00 - У Міністерстві внутрішніх справ України відбудеться прес-конференція з питань взаємодії правоохоронних органів з громадськими організаціями у сфері захисту прав дітей. В роботі візьме участь т.в.о. начальника Департаменту кримінальної міліції у справах дітей МВС України Тетяна Бухтіарова та представники міжнародних і громадських організацій (вул. Богомольця,10). Потрібна акредитація. Телефони: 254-96-32, 254-75-20, 254-75-26.