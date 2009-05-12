Прес-конференція громадянської мережі ”ОПОРА” на тему: ”Схеми підкупу виборців удосконалюються”

13 травня - 11-30 - Прес-конференція громадянської мережі "ОПОРА" на тему: "Схеми підкупу виборців удосконалюються" за підсумками аналізу схем підкупу виборців, які використовувалися в Україні в 2001-2009 роках. Учасники: член правління ГМ "ОПОРА" Ольга Айвазовська, член Координаційної ради ГМ "ОПОРА" Андрій Дутчак (“Інтерфакс-Україна” вул. Рейтарська, 8/5-А). Телефони: (063) 617-37-50, 425-31-55.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter